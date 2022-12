Dopo l’antipasto di New York contro Philadelphia e il primo rappresentato da Dallas contro i Lakers, il piatto forte del Natale NBA è quello della sfida tra le due migliori squadre della lega, record alla mano. Da una parte i Boston Celtics, vice campioni in carica e proprietari del miglior record della lega con 23 vittorie e 10 sconfitte, un successo in meno per i Milwaukee Bucks campioni NBA nel 2021 ed eliminati lo scorso anno ai playoff proprio dai biancoverdi. Si rinnova quinti la super sfida tra Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo, due dei candidati più seri al premio di MVP della stagione: con gli occhi del mondo addosso, ci sarà ancora più voglia di dimostrare di poter essere considerati i migliori giocatori di una lega strapiena di talento. Ma al di là dei singoli, in generale le due squadre non si apprezzano e non fanno niente per nasconderlo: lo scorso anno la serie del secondo turno si è conclusa solamente in gara-7 con la super gara da 7 triple di Grant Williams, approfittando anche dell’assenza di Khris Middleton. La speranza però è quella di poter vedere le due squadre finalmente al completo: l’appuntamento per il big match di Natale è per le 23 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.