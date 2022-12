Reaves come Wade: LeBron sempre al ferro. VIDEO

highlights nba

Embiid 48 ma Phila si ferma, ok Lakers e Warriors

Philadelphia interrompe la striscia di otto successi in fila perdendo a Washington nonostante uno straripante Joel Embiid da 48 punti, serata da record per Luka Doncic che firma una rimonta storica contro New York in un match da 60 punti e tripla doppia, vincono Boston e Denver che si confermano prima forza rispettivamente a Est e Ovest. LeBron James batte Paolo Banchero (che segna soltanto 4 punti), Golden State si sbarazza di Charlotte: di seguito il racconto e gli highlights delle 10 gare della notte

ORLANDO MAGIC-LOS ANGELES LAKERS 110-129 | Tornano al successo i Lakers che dopo 4 ko in fila trovano la forza per battere a domicilio i Magic - reduci da settimane ottime a livello di risultati, ma travolti dai 28 punti con 12/24 dal campo (ma senza bersagli dall’arco, 0/7), 7 rimbalzi e 5 assist di LeBron James, che interrompe la striscia di gare da 30+ punti a quota sette e che mette alle corde un Paolo Banchero in enorme affanno offensivo e limitato dai falli nel provare a contenere il n°6 gialloviola

Serata da dimenticare per Paolo Banchero, che firma la sua peggior prestazione in questi primi 70 giorni di regular season NBA e non riesce a trovare ritmo e canestri: per il n°5 di passaporto italiano soltanto 4 punti a referto con 1/6 dal campo, un paio di liberi a bersaglio, 5 rimbalzi e 3 assist, lavorando in difesa in maniera discreta contro James, ma rimasto sul parquet soltanto per 22 minuti e poco nell’ultimo quarto a causa dei tanti falli commessi. Per i Magic è il secondo ko nelle ultime quattro