Embiid 48 ma Phila si ferma, ok Lakers e Warriors

Philadelphia risale da -16, ma non riesce a incidere nel finale come sperato - con Joel Embiid che in lunetta sbaglia un libero pesantissimo a 2 minuti dalla fine, l’unico errore a cronometro fermo in una prestazione mostruosa per lui da 13/14 dalla lunetta e 17/32 dal campo in un match da 48 punti e 10 rimbalzi. Un vero peccato non essere riusciti a vincere, anche perché James Harden non è da meno con i suoi 26 punti e 13 assist, con tre recuperi, sette rimbalzi e 7/14 al tiro: un passaggio a vuoto che non deve quindi preoccupare i Sixers

VIDEO | GUARDA I 48 PUNTI DI JOEL EMBIID