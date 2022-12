Serata da dimenticare per Paolo Banchero, che firma la sua peggior prestazione in NBA e non riesce a trovare ritmo contro i Lakers: per il n°5 di passaporto italiano soltanto 4 punti a referto con 1/6 dal campo, un paio di liberi a bersaglio, 5 rimbalzi e 3 assist, lavorando in difesa in maniera discreta contro LeBron James (la prima sfida contro di lui per Banchero) - limitato poi dai problemi di falli nel quarto periodo e rimasto sul parquet soltanto per 22 minuti. I Magic perdono così un match mai in discussione