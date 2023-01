È durata appena nove partite l’esperienza di Kemba Walker ai Dallas Mavericks. La franchigia texana ha infatti deciso di tagliare il veterano un giorno prima che il suo contratto diventasse garantito per il resto della stagione, preferendo mantenere uno spazio aperto a roster per contratti di dieci giorni o per il mercato dei buy-out nel mese di febbraio, dando nel frattempo ulteriore spazio a McKinley Wright IV (apprezzato dallo staff tecnico per le sue doti difensive) e il rookie Jaden Hardy (seconda scelta dell’ultimo Draft che viaggia a quasi 29 punti di media in G League). Walker chiude il suo passaggio in Texas con 8 punti e 2.1 assist in 16 minuti di media, con l’unico acuto della sua esperienza coi Mavs rappresentato dai 32 punti realizzati in una sconfitta del 17 dicembre sul campo dei Cleveland Cavaliers, in una serata in cui sia Luka Doncic che Spencer Dinwiddie erano stati tenuti a riposo. I problemi difensivi e quelli cronici alle ginocchia (dopo quello sforzo contro i Cavs era stato costretto a prendersi delle giornate di pausa per recuperare) hanno però portato Dallas a cercare altre opzioni, sia in casa che guardando al mercato.