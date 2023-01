highlights nba

Lakers a 4 in fila, Bucks ko, crisi per Suns e L.A

Trascinati da LeBron James, i Lakers battono gli Hawks e per la prima volta in stagione mettono in fila 4 vittorie. Sono invece 5 i ko consecutivi dei Clippers e 6 nelle ultime 7 quelli dei Suns, battuti in casa da Miami. Antetokounmpo viene tenuto sotto i 10 punti in una serata da record per Charlotte, mentre Jokic firma l'ennesima tripla doppia e Denver batte anche Cleveland. Cadono in casa Sixers, Raptors e Pelicans, battuti dai Nets che tornano al successo

PHILADELPHIA 76ERS-CHICAGO BULLS 112-126 | Chicago conferma il suo trend positivo contro le migliori squadre a Est mettendo fine alla striscia di 11 successi consecutivi in casa dei Sixers, complice l’assenza di Joel Embiid per la seconda gara in fila. I Bulls tirano col 57% dal campo e scappano via nel terzo quarto con un parziale di 22-10 per chiudere la frazione, rendendo inutili i 26 punti di Tyrese Maxey, i 22 di Tobias Harris e la doppia doppia da 17 e 11 assist (ma con 4/17 al tiro) di James Harden

Il protagonista assoluto del match e della nottata NBA è Zach LaVine, che esplode per 41 punti con un clamoroso 11/13 dalla lunga distanza per guidare i suoi al successo, piazzando tre triple in meno di 90 secondi nel terzo quarto per dare lo strappo decisivo in favore dei suoi. Sono 20 in totale le triple a segno dei Bulls su 34 tentativi, tornando a vincere contro Philadelphia per la prima volta dopo quasi quattro anni (ultimo successo datato 6 marzo 2019, poi 12 vittorie Sixers)