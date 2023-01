Lakers a 4 in fila, Bucks ko, crisi per Suns e L.A

8/19 ©Getty

NEW ORLEANS PELICANS-BROOKLYN NETS 102-108 | C’è una brutta notizia per il resto della NBA: anche in una serata in cui Durant e Irving sbagliano 32 tiri su 48, i Nets hanno abbastanza consistenza difensiva per darsi una chance e rimontare da -15 sul campo di una delle migliori squadre della lega (seppur priva di Zion Williamson e Brandon Ingram). Ai Pelicans non bastano i 28 punti di CJ McCollum e il massimo in carriera da 23 di Naji Marshall per evitare il quinto ko interno della stagione, puniti nel finale da una tripla di Irving

