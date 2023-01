Il ferro del canestro di Denver si storta di nuovo

È già raro vedere una partita NBA interrotta per dover sistemare un canestro non perfettamente livellato, ma vederlo succedere due volte allo stesso canestro è davvero più unico che raro. È però accaduto di nuovo sul campo dei Denver Nuggets, dove il ferro del canestro sul lato sinistro del campo si è stortato di nuovo all’inizio del quarto periodo della partita vinta contro i Cleveland Cavaliers, provocando un’altra sospensione del match. Questa volta però, a differenza di quanto accaduto lunedì contro i Boston Celtics, è durata poco meno di 10 minuti, a differenza dei 35 contro i vice-campioni in carica. Stavolta quindi non c’è stato il tempo per DeAndre Jordan e Christian Braun per andare a giocare a morra cinese con un tifoso in prima fila, anche se Nikola Jokic durante la pausa ha comunque fatto un paio di sprint in lungo e in largo per il campo per non perdere la condizione, mentre Jamal Murray ne ha approfittato per farsi un selfie con i tifosi a bordo campo. A fine match, quando gli è stato chiesto a cosa avesse pensato quando ha visto la gara fermarsi per lo stesso motivo di cinque giorni fa, ha risposto solo “Non di nuovo”.