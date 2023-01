Toronto-Portland alle 21.30 su Sky Sport Uno

Toronto e Portland non attraversano il momento migliore della loro stagione, anzi . Dopo un ottimo inizio, i Blazers si sono un po’ impantanati al 50% di vittorie , record buono solamente per il nono posto nella Western Conference, e non vincono lontano dal loro campo di casa ormai da sei partite. I Raptors , dal canto loro, sono messi perfino peggio, avendo perso 11 delle ultime 14 partite di cui le ultime tre consecutivamente , pur rimanendo competitivi contro Pacers, Bucks (sconfitta all’overtime) e Knicks nel 2023. Entrambe allora hanno bisogno di una vittoria in questo loro primo incontro stagionale alla Scotiabank Arena, un appuntamento da seguire interamente in diretta a partire dalle 21.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina .

approfondimento

I Blazers hanno bisogno di un successo per tenere a bada le squadre che spingono alle loro spalle per rientrare nella corsa al torneo play-in come i Minnesota Timberwolves e i Los Angeles Lakers (vincenti nelle ultime cinque partite), mentre al contrario i Raptors alle prese con mille problemi di chimica e di risultati vogliono tornare tra le prime dieci della conference dopo essere scivolati al 12° posto a Est con un record di 16-23, superati anche dagli Washington WIzards e davanti solo a squadre come Orlando, Charlotte e Detroit. Un risultato inaccettabile per una squadra che lo scorso anno concluse la regular season al quinto posto con un record di 48-34: motivo per cui buona parte della NBA è interessata a quello che può accadere nelle prossime settimane in Canada, perché se la situazione non dovesse migliorare diversi pezzi pregiati del roster potrebbero finire sul mercato, a partire da Fred VanVleet (che in estate può diventare free agent) fino a Gary Trent Jr., ma anche il valore di Pascal Siakam potrebbe non essere mai stato più in alto di così.