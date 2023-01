Il rookie dei Jazz ha piazzato cinque stoppate in sette minuti nella gara poi persa da Utah contro Memphis, confermando però le sue grandi capacità a protezione del ferro e mantenendo costante il livello di resa nonostante il massiccio utilizzo che la squadra di Salt Lake City sta facendo di lui. Il segreto? Riuscire a stoppare sia con la mano destra che con la sinistra, senza che l'avversario possa avere scampo Condividi

Non è una novità, né qualcosa di inatteso, ma certamente in pochi avrebbero scommesso che Walker Kessler riuscisse da subito - nonostante la sua atipicità in tempi di lunghi che mettono palla a terra e giocano sul perimetro - a incidere così tanto nei pressi del ferro: il rookie degli Utah Jazz è diventato nel giro di tre mesi uno dei tasselli fondamentali di questa sorprendente versione della squadra di Salt Lake City, ritagliandosi spesso e volentieri minuti importanti sul parquet. In questi primi giorni di gennaio però sembrava che, giunto al giro di boa della regular season, anche Kessler stesse iniziando a subire la frequenza degli impegni, scontrandosi con quello che in gergo viene definito “rookie wall” - l’incapacità di mantenere il proprio livello di rendimento con costanza per sei mesi giocando di continuo. Dai 9.5 punti e 8.7 rimbalzi di media con 74% al tiro in 24 minuti di dicembre (cifre da ottimo centro, tenendo da parte le stoppate) si era scesi a 6 punti e 6 rimbalzi di media con 66% dal campo nelle ultime sfide, prima che contro Memphis Kessler ritrovasse convinzione e soprattutto presenza a protezione del ferro. Nel testa a testa contro i Grizzlies è riuscito a piazzare ben cinque stoppate nell’arco di sette minuti in avvio di gara, chiudendo poi in doppia doppia da 10 punti con 5/7 al tiro e 11 rimbalzi, in una serata da sei stoppate complessive.

Scelto per le sue capacità di stoppatore, con una tecnica diversa dagli altri vedi anche Fontecchio resta fuori: fermato dall'influenza Kessler era reduce da una annata leggendaria per stoppate al college (uno dei principali motivi per cui i Jazz hanno deciso di puntare su di lui al Draft 2022 con la 22^ chiamata assoluta), quando con Auburn ha concluso la stagione nel 2021-22 a 4.6 stoppate di media a partita. Sintomatico nell’ultimo anno prima di sbarcare in NBA il suo 19% di block rate - praticamente una conclusione su cinque di quelle prese dagli avversari al college con lui nelle vicinanze terminava con una stoppata. E ora sembra non aver risentito in alcun modo del salto tra i professionisti, non facendo rimpiangere ai Jazz la partenza di Rudy Gobert - il giocatore a cui vuole sottrarre lo scettro di miglior giocatore a protezione del ferro in NBA. Al momento Kessler è quarto per stoppate complessive con le 75 messe a referto finora, davanti anche a Jaren Jackson Jr. e secondo soltanto a Myles Turner, Nic Claxton e Brook Lopez - nell’élite della lega, sfruttando quella che appare come una dote unica nel suo genere. “Ho avuto a che fare con molti giovani talenti e anche con tantissimi veterani e campioni: sono viziato sotto questo punto di vista - spiega coach Hardy - ma raramente ho visto in azione giocatori con il suo tempismo e con la capacità di stoppare usando indifferentemente entrambe le mani, questo lo rende imprevedibile”.

vedi anche Che finale tra Jazz e King: tutto in un secondo Una delle metafore più significative utilizzate per descrivere il suo gioco arriva da alcuni cronisti che seguono i Jazz in tutte le loro sfide: “è come se più che il canestro, ci fosse una rete di pallavolo oltre la quale lui salta e schiaccia via indifferentemente i palloni che gravitano nella sua zona, sia con la mano destra che con la sinistra”. Il risultato quindi è quello di non dare punti di riferimento agli avversari, che non possono sentirsi mai al sicuro a prescindere dalla linea di penetrazione che scelgono di volta in volta. “Lavora bene di posizione, sempre verticale e soprattutto segue con gli occhi l’avversario: è difficile coglierlo impreparato e l’ottimo lavoro gli permette di contestare sempre il tiro, rendendo la vita complicata a chi lo sfida a prescindere dal fatto che arrivi o meno la stoppata”. Uno di quei nomi da segnarsi insomma: se andate a caccia di grandi stoppatori in NBA, da oggi dovete aggiungere anche il suo nome alla lista.