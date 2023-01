Gli Atlanta Hawks non sono solamente alle prese con cinque sconfitte nelle ultime sette partite, ma anche con problemi di infortuni. Clint Capela infatti è alle prese dal 23 dicembre con un infortunio al polpaccio che non sembra volerne sapere di risolversi, lasciando da solo il giovane Onyeka Okongwu a occuparsi del pitturato in sua assenza. Per questo motivo la dirigenza guidata da Landry Fields ha deciso di correre ai ripari: secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Derrick Favors ha firmato un contratto di dieci giorni con la franchigia della Georgia per allungare la rotazione sotto canestro. Favors, 31 anni, ha passato la scorsa stagione disputando 39 partite con gli Oklahoma City Thunder, prima di fermarsi a fine marzo per un problema alla schiena. Dopodiché è stato inserito nello scambio di ottobre con gli Houston Rockets, che hanno poi proceduto al taglio prima dell’inizio della regular season. Terza scelta al Draft 2010, ovviamente i suoi anni migliori sono alle spalle ma per pochi minuti a partita può provare a dare un po’ di esperienza e consistenza a una squadra che in questa stagione veleggia stabilmente sotto il 50% di vittorie, senza dare l’impressione di sapere bene cosa vuole fare specialmente sul mercato.