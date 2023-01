Altri 43 punti (con 11 rimbalzi e 7 assist), anche se stavolta non sono serviti a trascinare alla vittoria i suoi Mavs. Le maglie dei Clippers sono per Doncic come il drappo rosso per i tori: le vede e si infuria (cestisticamente parlando). In 14 gare di stagione regolare disputate contro L.A. lo sloveno dei Mavs ha segnato la bellezza di 455 punti per una media di 32.5 a gara. A queste si sommano anche le 13 partite disputate contro Paul George e compagni ai playoff (6 nel 2020 e 7 nel 2021, sempre al primo turno), chiuse con una media ancora superiore, a quota 33.5 a partita. In totale, finora, nella sua carriera Doncic ha segnato la bellezza di 891 punti nelle 27 gare in cui ha affrontato i Clippers, per una perfetta media di 33 punti a partita. Non si tratta solamente della sua media punti più alta contro qualsiasi squadra della NBA, ma anche del settimo miglior dato nella storia della NBA, classifica in cui il fenomeno dei Mavs insegue soltanto due giocatori, Wilt Chamberlain e Michael Jordan.