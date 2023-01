MLK Day: su Sky arriva la diretta basket "NBA 360"

Lunedì 16 gennaio, nella giornata che la NBA dedica alla figura di Martin Luther King, Sky Sport proporrà un appuntamento speciale: NBA 360, una “diretta” in stile calcistico, in cui per l’occasione si rimbalzerà (è il caso di dirlo) da un parquet all’altro in giro per gli USA, dalle 20.30 fino a mezzanotte, guardando il meglio delle gare con commento LIVE in italiano delle 7 partite in programma in prima serata. E poi il gran finale, con l’appuntamento integrale con Memphis-Phoenix: questo il programma completo