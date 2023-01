Haliburton esce in stampelle: Indiana in ansia

Tyrese Haliburton, indicato nei giorni scorsi tra le altre cose come il giocatore più sottovalutato della prima metà di stagione NBA, tiene ora con il fiato sospeso gli Indiana Pacers, a seguito di uno scontro di gioco che a fine terzo quarto lo ha costretto a lasciare il parquet al Madison Square Garden nella partita poi persa dagli ospiti. Un infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto a uscire con le stampelle dall’arena, aumentando così l’attesa di una diagnosi che arriverà soltanto nelle prossime ore: “Incrociamo le dita e attendiamo buone notizie”, ha detto coach Carlisle. “Speriamo non sia nulla di serio”, ha spiegato lasciando intendere che il giocatore non prenderà parte di certo alle sfide nel weekend contro Atlanta e Memphis. Un match concluso quindi con una penetrazione finita male, in cui Haliburton aveva collezionato 15 punti e sette assist, pronto a provare a spingere i suoi in un quarto periodo che non ha potuto giocare. In campo non c’erano lui e neanche Myles Turner, rimasto fuori a causa di un problema alla schiena che lo ha tenuto in dubbio fino all’ultimo e poi ha fatto optare tutti per tenerlo a riposo: “No, state tranquilli: non è stato scambiato, non ha cambiato squadra”, ha ironizzato coach Carlisle aggiungendo: “Credetemi: non ho alcun interesse a rinunciare a un giocatore come Turner”. La speranza è che i guai fisici non lo costringano a non avere a disposizione Haliburton.