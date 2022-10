15/15

LE PAROLE DELLA PROPRIETÀ | Il proprietario Joe Lacob ha detto espressamente che non intende pagare neanche lontanamente 400 o 500 milioni di dollari per tenere insieme la squadra, ma che potrebbe rimanere attorno all’impegno economico di questa stagione (circa 190 milioni di salari per un totale di circa 380 milioni tutto compreso). Per farlo devono tagliare da qualche parte: c’è ancora molto tempo per muoversi sul mercato, ma la stagione che sta per cominciare potrebbe essere l’ultima dei Golden State Warriors per come li conosciamo

JOE LACOB SI LAMENTA DELLA LUXURY TAX