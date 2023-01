Le migliori schiacciate della carriera di Morant

Ja Morant ha incoronato la sua schiacciata contro Indiana come la più bella della sua carriera, ma è davvero così? Arrivato al suo 4° anno in NBA, sono già numerosissimi i voli incredibili sopra il ferro della stella di Memphis, che dopo aver aggiunto Indiana alla sua collezione ha schiacciato almeno una volta contro tutte le squadre. La NBA ha raccolto le sue schiacciate migliori in una compilation imperdibile: godetevela tutta e poi decidete se quella con Indiana è davvero la miglior schiacciata della carriera

Ja Morant ne è sicuro: quella contro Indiana è "facilmente" la schiacciata più bella della sua carriera, non fosse altro che per la sua difficoltà nel finire al ferro contro un ottimo stoppatore come Jalen Smith dei Pacers. "Era quella che tutti stavano aspettando, finalmente mi è riuscita" ha detto dopo la vittoria dei suoi Memphis Grizzlies, arrivati al nono successo consecutivo per tenere il passo dei Denver Nuggets in vetta alla Western Conference. Ma pur essendo solamente al suo quarto anno di NBA, sono già moltissimi i voli memorabili di Morant sopra il ferro, da quelli contro Jakob Poeltl alla schiacciata volando sopra Malik Beasley fino a innumerevoli alley oop conclusi a quote a cui pochissimi riescono ad arrivare. Il modo in cui porta indietro il braccio rischiando di slogarsi una spalla e la ferocia con cui chiude al ferro contro i Pacers però si meritano un posto particolare nella classifica di Morant: siete d’accordo con lui? Mettetevi comodi e godetevi la compilation di schiacciate realizzata dalla NBA in onore di Morant: dura 22 minuti, ma alla fine della sua carriera è destinata a durare molto di più perché siamo solo all’inizio.