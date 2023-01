Barrett schiaccia il pareggio, ma non basta a NY

highlights nba

Vince Boston (Tatum 51), Curry batte Washington

Il n°0 dei Celtics gioca una partita da MVP e chiude con 51 punti (massimo in stagione) il match vinto a Charlotte, Steph Curry ne mette 41 e Golden State batte a domicilio gli Wizards. Milwaukee senza Giannis Antetokounmpo supera Indiana, successo Cavs sui Pelicans nonostante l'infortunio di Donovan Mitchell. Gara spettacolare a New York: vince Toronto dopo un overtime, Atlanta vince contro Miami, Utah beffa in volata Minnesota

CHARLOTTE HORNETS-BOSTON CELTICS 118-130 | Settima vittoria in fila per i Celtics che battono di nuovo gli Hornets a domicilio, in un match in cui fanno gara di testa dall’inizio alla fine, ma che riescono a portare a casa soltanto negli ultimi minuti - con Charlotte che non riesce ad approfittare del rendimento di un quintetto tutto in doppia cifra, dei 26 punti di Jalen McDaniels (massimo in carriera) e dai 19 con 12 rimbalzi e sette assist di Mason Plumlee, oltre ai 25 punti con 5/12 di LaMelo Ball

Il protagonista assoluto in casa Celtics, in una serata in cui Boston deve fare a meno di Jaylen Brown, è Jayson Tatum che chiude il match sommerso dal coro “MVP, MVP” del pubblico di Charlotte al termine di una sfida da 51 punti con 15/23 al tiro, 7/12 dall’arco, 14/14 dalla lunetta, nove rimbalzi, cinque assist e tutti i canestri decisivi quando più contava nel match. Gli ospiti si prendono così la vittoria n°33 in stagione e allungano in vetta all Eastern Conference