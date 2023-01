Brook Lopez strappa la fascetta a Trent Jr. VIDEO

highlights nba

Jokic batte Lillard, vincono i Bucks, Nets ko

Altra prestazione da MVP per Nikola Jokic che domina contro Portland (tripla doppia con 13/14 al tiro), regala a Denver il 14° successo in fila in casa e rende vani i 44 punti di uno scatenato Damian Lillard, Jrue Holiday segna 37 punti e trascina Milwaukee al successo contro Toronto. Brooklyn senza Kyrie Irving e Kevin Durant va ko a San Antonio (36 punti di Keldon Johnson)

MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 130-122 | Quarta gara in fila senza Giannis Antetokounmpo ma i Bucks in back-to-back (così come i Raptors) si sbarazzano di Toronto grazie a una prestazione da 19/39 dall’arco (49%) di squadra e nonostante l’espulsione di Brook Lopez nel quarto periodo a seguito di un faccia a faccia con Gary Trent Jr., a cui ha strappato via la fascetta dalla testa. L’ex giocatore dei Nets chiude con 19 punti, 15 dei quali arrivati nel terzo quarto da 38-23 che segna il match in favore dei Bucks

Milwaukee si gode anche il miglior Jrue Holiday a livello realizzativo (e non solo quello) dell’anno, autore di 37 punti e leader di un quintetto tutto in doppia cifra: l’ex Pelicans chiude con 16/26 dal campo, 5/10 dall’arco, sei rimbalzi, sette assist e due recuperi, oltre a un plus/minus di +22 nei 35 minuti in cui resta sul parquet. Ci sono anche 25 punti per Grayson Allen con 8/13 al tiro, mentre Joe Ingles è letale con i suoi 15 punti in uscita dalla panchina