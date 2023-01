1/15

TRE SQUADRE VOGLIONO CAM REDDISH | È dal lontanissimo 3 dicembre che Cam Reddish non mette piede in campo per i New York Knicks, finendo nella “cuccia” di Tom Thibodeau dopo aver perso la sua fiducia dopo un brutto rientro difensivo in transizione. Per lui si parla ormai apertamente di cessione: i Knicks, secondo quanto scritto da Marc Stein, hanno “intensificato di nuovo i loro sforzi per trovare una nuova casa a Reddish”, e tre squadre sembrano essere in corsa