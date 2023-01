L'ex allenatore Stan Van Gundy e Kevin Durant si sono resi protagonisti di uno scambio esilarante su Twitter, non fosse altro per la distanza di linguaggio tra i due. L’ex coach si è lamentato dei tanti infortuni nonostante le nuove metodologie di allenamento e KD gli ha dato ragione usando uno slang giovanile che SVG non ha compreso, rispondendo come se Durant lo stesse criticando. L'All-Star ha quindi dovuto rispondere: "Stan io sono d’accordo con te lol" per risolvere la faccenda diventata virale

Mettiamola così: Stan Van Gundy e Kevin Durant non sono esattamente due anime gemelle, né per età, estrazione sociale e proprietà di linguaggio. Twitter, in certi casi, sa anche dimostrarsi la piattaforma peggiore possibile per uno scambio di opinioni, visto che è molto facile incorrere in incomprensioni. Il loro scambio sui social però è stato esilarante: tutto è cominciato quando SVG — ex allenatore NBA e ora commentatore per TNT — ha messo per iscritto un suo ragionamento sulla NBA odierna. "Le squadre negli anni ’90 avevano solo un trainer e un preparatore atletico, si allenavano più spesso e più duramente, e giocavano più back-to-back. Ora le squadre hanno degli staff di medici e “preparatori” giganteschi e prediligono il riposo agli allenamenti. Eppure gli infortuni e le partite saltate sono sempre in salita. Qualcosa non sta funzionando!". Durant ha risposto a questo tweet scrivendo "Stan spittin…", che letteralmente significa "Stan sta sputando", facendo pensare (almeno a Van Gundy) che lo ritenesse un attacco ai giocatori e a un'ipotetica scarsa professionalità. Ma in realtà nello slang di Internet gli stava dando ragione, scrivendo di fatto che stava dicendo la verità. Peccato per che SVG non sia esattamente avvezzo allo slang.