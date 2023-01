Mobley domina contro i Bucks, Boston fa 9 in fila

1/13

TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS 104-106 | Senza Jayson Tatum rimasto a riposo, i Celtics vincono di misura a Toronto grazie ai 25 punti di Grant Williams (nuovo massimo in carriera per lui in regular season) e ai 27 di Jaylen Brown che permettono a Boston di prendersi il nono successo in fila. Problemi di infortuni per gli ospiti che perdono Marcus Smart per un guaio alla caviglia sul finire di primo tempo e Robert Williams per una botta al ginocchio. Non bastano ai Raptors i 29 punti e 10 assist di Pascal Siakam

