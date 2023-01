Da quando sono stati messi assieme negli ultimi anni, i Brooklyn Nets hanno potuto contare su una batteria di tiratori di livello assoluto. Attorno a due realizzatori incredibili come Kyrie Irving e Kevin Durant, i Nets hanno potuto schierare gente come Seth Curry (44% da tre in carriera), Patty Mills (39%) e Joe Harris (43.5%), oltre ad aver acquisito anche Royce O’Neale (38.5%) e Yuta Watanabe (39.2% in carriera e un assurdo 48% quest’anno) nel corso dell’ultima off-season. Per poter competere ai massimi livelli, però, i Nets vorrebbero aggiungere un po’ di versatilità e di profondità al roster nelle mani di coach Jacque Vaughn, ed è per questo che uno dei tiratori potrebbe partire. Secondo quanto scritto da Kevin O’Connor di The Ringer, la dirigenza guidata da Sean Marks potrebbe decidere di sacrificare almeno uno tra Harris, Curry e Mills per uno scambio di mercato, complici anche i contratti relativamente corti e facili da inserire in una trade. Quello che guadagna di più è Harris, che ha 18.6 milioni sul contratto di quest’anno e 19.9 per l’anno prossimo, mentre Mills ne guadagna 6.5 in questo e 6.8 il prossimo. L’unico in scadenza è quello di Curry, che guadagna 8.5 milioni e sarà free agent a fine anno. L’idea dei Nets è quella di aggiungere un lungo con dimensioni per poter contrastare quello dei Sixers con Embiid, dei Bucks con Brook Lopez e dei Cavaliers con Mobley e Allen in ottica playoff: i nomi fatti sono quelli di Naz Reid, Mo Bamba, Kelly Olynyk e Jarred Vanderbilt, con quest’ultimo particolarmente apprezzato per le sue doti a rimbalzo (il tallone d’Achille dei Nets quest’anno). Basteranno i tiratori di Brooklyn a convincere le altre squadre a fare uno scambio? Difficile, ma i Nets proveranno fino all’ultimo a migliorare il roster attorno alle stelle.