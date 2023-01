New York sorprende Boston, Nets ko contro Detroit

8/11

PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 95-99 | Non conta come una vittoria senza Luka Doncic ma è come se lo fosse per i Mavs, che perdono il loro leader nel primo quarto per una distorsione alla caviglia e devono farne a meno nel resto del match contro una rivale come i Suns (ancora privi di Devin Booker). Si interrompe così la striscia di quattro vittorie in fila di Phoenix, così come le sei vittorie consecutive di Chris Paul e soci contro Dallas in regular season nonostante i 22 a testa di CP3 e Cam Johnson, oltre alla doppia doppia da 19+20 di Deandre Ayton