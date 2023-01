Embiid sfida Jokic: Phila-Denver LIVE ora su Sky

Il super sabato sera di pallacanestro NBA sui canali di Sky Sport comincia alle 21 con la sfida tra Philadelphia e Denver che mette di fronte due candidati MVP come Joel Embiid e Nikola Jokic e due delle tre migliori squadre NBA. Non finisce però qui: dalle 23.30 con il derby di New York tra Knicks e Nets, per un "doubleheader" tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Harden, Melton, Harris, Tucker ed Embiid da una parte, Caldwell-Pope, Murray, Porter Jr., Gordon e Jokic dall'altra: ci sono tutti nella sfida che mette di fronte la seconda e la terza miglior squadra della NBA al momento. E sono tutti di Embiid i primi 6 punti dei Sixers, con il centro di Philadelphia che attacca a ogni possesso Jokic. Partono meglio i Nuggets, però, anche grazie alle tre triple nei primi minuti di Michael Porter Jr., mentre i Sixers si affidano all'ingresso in campo di Tyrese Maxey per non sprofondare. Sono però 38 i punti nel solo primo quarto di Denver (+9 al primo mini riposo) e il duello Embiid-Jokic non delude: 14 punti con 2/2 da tre per il primo, 9 con 3 rimbalzi e 3 assist per il secondo. Embiid in campo e Jokic seduto a inizio secondo quarto e allora i 76ers ne approfittano per rientrare fino a -2. Torna l'MVP in carica (e va in panchina il centro di Philly) e sono 7 suoi punti in fila a riallargare la forbice per la squadra del Colorado che sale anche in doppia cifra (+13 a due minuti dall'intervallo).

Joel Embiid e Nikola Jokic da anni non si contendono soltanto lo scettro di miglior centro della NBA ma anche il premio di MVP della regular season (finito nelle mani del serbo gli ultimi due anni, l'ultima volta proprio davanti al suo rivale camerunense). Per questo Philadelphia 76ers-Denver Nuggets è una sfida da non perdere, a partire dalle 21 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, anche perché mette in campo tanto altro talento, con campioni come James Harden, Jamal Murray, Michael Porter Jr. e Tyrese Maxey pronti a rubare il palcoscenico ai due pesi massimi al centro del ring. La sfida mette di fronte la seconda miglior squadra a Est, Philadelphia, titolare di un record di 31 vittorie e 16 sconfitte (solo Boston fa meglio), ai leader della Western Conference, i Denver Nuggets con un bilancio ancora migliore (34 vinte, 15 perse).

Ma la serata targata NBA di Sky Sport non finisce qui: come se la sfida tra due candidati MVP non fosse abbastanza, subito dopo la fine di Philadelphia-Denver si passa ad un’altra partita attesissima e accesissima come il derby di New York tra i Knicks e i Brooklyn Nets. È vero, non ne farà parte Kevin Durant (ancora alle prese con un infortunio al ginocchio), ma ci saranno in campo i vari Kyrie Irving, Jalen Brunson e Julius Randle, tutti possibili protagonisti della partita delle stelle di metà febbraio. L’appuntamento in questo caso è a partire dalle 23.30 sempre in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento live di Alessandro Mamoli e Davide Pessina.