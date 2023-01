12/60

Il miglior asset da poter scambiare per i Cleveland Cavaliers, un giocatore che ha ottimo talento su entrambi i lati del campo, ma diventato marginale in Ohio dopo l’arrivo di Donovan Mitchell. Da sesto uomo non sta funzionando - 9.6 punti con il 27% dall’arco in 22 partite - ma il suo valore non si discute: i 19 milioni di dollari di contratto non sono pochi, ma è in scadenza e qualcuno potrebbe scommettere su di lui per qualche mese e vedere come va