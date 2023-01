Tanto chiacchierato, più volte indicato come partente e pronto a lasciare i Pacers, ma alla fine Myles Turner ha trovato l’accordo di prolungamento di contratto con Indiana per altri due anni a 60 milioni di dollari, con tanto di rinegoziazione per la stagione 2022-23 in cui aggiunge ben 17.1 milioni di dollari al suo precedente accordo (la più ricca revisione nella storia NBA). Praticamente lo stipendio percepito in questa regular season viene raddoppiato - era da 18 milioni di dollari - con un’aggiunta che porterà poi Turner a restare legato alla squadra dell’Indiana fino all’estate 2025, allontanando così l’ipotesi più volte paventata di un suo passaggio ai Lakers - con tanto di dichiarazioni del diretto interessato che aveva sottolineato come, se fosse stato un dirigente dei gialloviola, non si sarebbe fatto sfuggire l’occasione di mettersi sotto contratto. A Los Angeles però hanno deciso di non sacrificare le scelte al primo giro al Draft del 2027 e 2029, mentre i Pacers si sono resi conto che un giocatore come lui può davvero fare comodo in una squadra in ricostruzione attorno a Tyrese Haliburton e Ben Mathurin: Turner viaggia infatti a 17.5 punti di media in stagione (mai così tanti in NBA), con 8 rimbalzi e 2.4 stoppate - raccogliendo la miglior percentuale al tiro a livello personale (54.4%) e anche dall’arco (39.1%). Un talento che avrebbe fatto davvero molto comodo ai Lakers, ma le cose siano andate in maniera diversa da come immaginato.