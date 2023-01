6/9

DORIAN FINNEY-SMITH VIA DA DALLAS? INTERESSATI A LUI GLI UTAH JAZZ | I Mavericks lo valutano ben più di quella che finora è stata la sua percezione e la resa sul parquet di un giocatore che non è riuscito a esprimersi sui livelli attesi da chi può incidere sia in attacco che in difesa: l’idea è quella di usarlo per arrivare come una delle pedine cruciali a un All-Star da mettere di fianco a Luka Doncic e gli Utah Jazz potrebbero non essere la squadra ideale per attrezzare una trattativa di questo tipo