Gli Orlando Magic in questa stagione di parziale ripartenza, aggrappati a un Paolo Banchero lanciato alla conquista del titolo di miglior rookie dell’anno, sono diventati la bestia nera dei Boston Celtics: la squadra NBA con il record più vincente finora (36-15 dopo due terzi di regular season) ha perso tre dei quattro scontri diretti contro la squadra della Florida, per merito anche dei canestri e delle giocate di Banchero - che nei giorni scorsi non ha nascosto l’apprezzamento e la vicinanza a Jayson Tatum, a cui è legato da mesi non solo dalla provenienza comune da Duke: “È stato uno dei miei principali riferimenti nei mesi scorsi - ha raccontato Banchero - mi ha aiutato tantissimo, soprattutto quando si è trattato di entrare a far parte del mondo NBA. Prima del Draft, gli ho chiesto come muovermi per cercare un agente in grado di seguirmi, o cosa fare riguardo l’accordo commerciale per le scarpe - e alla fine sono riuscito a trovare l’intesa con il Jordan Brand. Tutto questo per me era nuovo e ho avuto la fortuna di poter chiedere a lui un parere, soprattutto perché sapevo che si era ritrovato nella mia stessa situazione. È stata la mia risorsa di informazioni. Ovviamente in questi mesi, con la regular season nel pieno svolgimento, non ci siamo sentiti tanto, ma lui ha sempre mostrato massima disponibilità: mi ha fatto capire che per me c’è sempre, mi ha dato il suo numero di telefono dicendo “se serve, non esitare a chiamarmi”. Mi sento sotto la sua ala protettiva e non posso che apprezzarlo per tutto questo”.