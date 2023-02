Tripla doppia LeBron: Lakers ok all'OT a New York

7/9

NEW YORK KNICKS-LOS ANGELES LAKERS 123-129 OT | Ennesima serata speciale per LeBron James, che avvicina il record di punti all-time in NBA - ne mancano 89 per acciuffare Kareem Abdul-Jabbar - e taglia nel frattempo un altro storico traguardo diventando il quarto di sempre per assist nella storia della lega (superando in un colpo solo Mark Jackson e Steve Nash). Passaggi vincenti utili ai Lakers per battere in volata i Knicks, superati soltanto all’overtime con i gialloviola che si riportano così a ridosso della zona play-in della Western Conference