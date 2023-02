Infortunio al tallone: Dallas in ansia per Doncic

Il record in stagione non mente: 0-6 nelle poche partite in cui Luka Doncic è rimasto fuori, tanto che Dallas questa volta ha rischiato di mandare all’aria anche un vantaggio di 27 lunghezze racimolato grazie ai 31 punti in 23 minuti sul parquet con l’All-Star sloveno. Poi il tentativo di schiacciata contro la difesa schierata dei Pelicans, la stoppata di Brandon Ingram, il volo a terra e il dolore al tallone che non gli ha lasciato scampo: Doncic infatti ha cercato di resistere, rimasto in campo per un possesso dopo aver approfittato della pausa per farsi medicare in panchina ma poi crollato per il dolore ed è stato costretto a tornare in corsa negli spogliatoi. “Vedremo quali saranno le sue condizioni domani e speriamo di avere dei riscontri positivi”, spiega sconsolato coach Jason Kidd, stimolato poi sul crollo della squadra una volta che Doncic è uscito. “Sinceramente non mi importa quale fosse il punteggio e il parziale: non è tornato in campo e questo ci ha condizionato”. La speranza è che l’assenza non si protragga troppo a lungo.