Si rivede Simone Fontecchio: 24 minuti e 9 punti

Simone Fontecchio torna sul parquet dopo un lungo periodo passato a guardare le partite dei Jazz dalla panchina. Nella sfida interna contro i Timberwolves l'azzurro ha giocato ben 24 minuti , cercando subito di essere incisivo e prendendosi diverse responsabilità in attacco. alla fine saranno 11 i suoi tiri dal campo, con un ottimo 3/4 da due (con una bellissima conclusione macnina in acrobazia e una spettacolare schiacciata), ma un negativo 1/7 dall'arco per 9 punti (nessun libero tentato). Ma per un tiratore ritrovare il ritmo dopo così tanto fuori non è mai facile . Nella sua partita anche d ue assist, un rimbalzo, una palla persa e -4 di plus/minus (il migliore della squadra a parte quello di Bolmaro, che ha però giocato solo 4 minuti).

Il bilancio della stagione

Per Fontecchio - frenato anche dal Covid e da un infortunio alla caviglia nei suoi momenti migliori - salgono così a 26 le presenze in questa stagione - tutte in uscita dalla panchina - sulle 56 partite giocate fin qui dai Jazz. Per lui 3.5 punti, 1.1 rimbalzi e 0.3 assist in 8.1 minuti di media, tirando con il 38% dal campo, il 36.8% da tre e il 64.3% dalla lunetta. Nella speranza che i suoi minuti possano salire nella parte finale di stagione, con Utah - al momento 11esima a Ovest - ancora pienamente in corsa per un posto in post season