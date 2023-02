I Los Angeles Lakers hanno ceduto Russell Westbrook agli Utah Jazz, ma molto difficilmente il suo futuro sarà a Salt Lake City. Per lui sono concrete le possibilità di un buyout: nel caso non dovrebbe nemmeno traslocare dalla Città degli Angeli, visto che gli L.A. Clippers sono interessati a prenderlo. Ma non è l'unica squadra

L’avventura di Russell Westbrook ai Lakers si è conclusa, ma la sua esperienza a Los Angeles potrebbe non esserlo. I gialloviola hanno ceduto il nove volte All-Star agli Utah Jazz all’interno dello scambio che ha portato D’Angelo Russell (di ritorno dopo i primi due anni della carriera proprio ai Lakers), Malik Beasley e Jarred Vanderbilt alla corte di LeBron James e Anthony Davis, ma ci sono ben poche possibilità che Westbrook indossi mai la maglia dei Jazz. Un po’ perché le ambizioni dei Jazz nella seconda metà di stagione — ora che sono all’undicesimo posto, quindi anche fuori dalla zona play-in — non coincidono con quelle di Westbrook, e un po’ perché in passato lo stesso MVP del 2017 aveva avuto grossi problemi con alcuni tifosi di Salt Lake City. Secondo quanto scritto dal giornalista Law Murray che segue i Clippers per The Athletic e anche Chris Haynes di TNT, la franchigia sarebbe interessata alla point guard nel caso in cui si trovasse l’accordo per il buyout tra Westbrook e i Jazz, rimanendo così a “casa” senza doversi spostare da Los Angeles. Sempre secondo Haynes, anche i Chicago Bulls potrebbero essere interessati in caso di buyout.