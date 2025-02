L’ All-Star Game di Anthony Edwards non è stato dei più fortunati, perché pur essendo presente al Chase Center di San Francisco la giovane stella di Minnesota non è potuta entrare in campo a causa di un problema all’inguine. Anche a causa della sua assenza, quindi, il Team delle Young Stars selezionate da Kenny Smith ha perso la semifinale contro le Global Stars scelte invece da Charles Barkley . E con il forfait di Edwards è saltato anche il confronto diretto con Victor Wembanyama , protagonista invece con la maglia dell’altra squadra e poi sconfitto in finale dal Team OGs di Steph Curry e Jayson Tatum . Edwards e Wembanyama , però, sono stati comunque al centro dell’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, anche perché secondo molti sono loro i principali candidati a diventare gli uomini simbolo della NBA nell’ormai imminente dopo LeBron James . E quando gli è stato chiesto di questa prospettiva, Ant ha dimostrato di avere le idee davvero chiare.

Ant, Wemby e il futuro della lega

Di fronte alla domanda diretta, durante l’incontro con i media avvenuto nel corso dell’All-Star Weekend, Edwards ha risposto così: “Se mi sento l’uomo simbolo del futuro per la NBA? Non proprio”. E, come intuibile, subito dopo gli è stato chiesto del perché non si sentisse in pole position per il posto che negli ultimi quindici anni è stato di LeBron James e Steph Curry, Ant ha spiegato: “Quello è un ruolo per cui c’è Wemby”. E il francese, in effetti, risulterebbe il favorito anche per chi sta inevitabilmente per cedere lo scettro. “Mi piace che il futuro sia nelle mani di ragazzi come Wemby” ha infatti dichiarato proprio Curry, padrone di casa nella partita delle stelle e quindi eletto anche MVP della manifestazione. Quello giocato al Chase Center di San Francisco, insomma, potrebbe essere ricordato come il primo di una lunga serie di All-Star Game con Wembanyama a fare da catalizzatore.