Un anno fa la trade deadline era stata caratterizzata dall'addio di James Harden ai Nets. Oggi, tornato a Brooklyn per la prima volta da avversario in maglia Sixers, il "Barba" non ha lesinato commenti sulla situazione che lo ha visto abbandonare la coppia Durant-Irving (poi "fuggiti" da Brooklyn in questi giorni) e contribuire così a uno dei più grossi "what if" della storia recente della NBA ("Cosa sarebbe successo se quei Nets avessero giocato assieme a lungo?"). "Ora [che se ne sono andati anche Durant e Irving] forse non sembro più io il pazzo, per aver scelto di lasciare i Nets. C'era una ragione", ha detto la guardia di Philadelphia. Spiegando: "A Houston stavo bene, ma non eravamo più in lotta per il titolo. Ma venire a Brooklyn e lasciare dopo solo un anno e mezzo significa che qualcosa non andava, no? Avrebbero potuto fare qualcosa di più per tenermi? Sì, sicuramente. Tante cose. Ma chiaramente c'era una realtà molto disfunzionale, temi interni che non voglio discutere sui media. Sono stati una delle ragioni per cui ho deciso di andarmente, ma sono felice che i Nets abbiano avuto una buona contropartita in cambio". E poi, alla domanda se si attendeva la fuga da New York (o meglio: Brooklyn) di Durant e Irving, la risposta è stata secca: "Sì", aggiugendo: "Non sarebbe comunque venuto fuori niente di buono da quella situazione, qualcosa non andava da tempo".