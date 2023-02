L'ultima incarnazione dei "Big Three" di casa Nets doveva essere quella con Irving, Simmons e Durant. Via Irving, via Durant, a Brooklyn è rimasto solo Ben Simmons ma non certo nel ruolo di superstar assoluta. Anzi. Nella gara persa contro i Knicks il n°10 dei Nets è rimasto in campo soltanto 13 minuti (solo una volta in tutta la stagione è rimasto in campo meno, contro Orlando a fine novembre) e il suo allenatore, Jacque Vaughn, ha candidamente ammesso che le difficoltà nel trovare una collocazione tecnica all'ex prima scelta assoluta: "Abbiamo del lavoro da fare - ha detto Vaughn - perché capire in quali lineup può esserci utile non è facile. Con un altro lungo al suo fianco si creano problemi di spaziature, se gioca con un altro trattore di palla dobbiamo capire cosa fare di Ben quando non ha lui il pallone in mano e se invece lo utilizziamo da lungo, in quintetti piccoli, rischiamo di soffrire a rimbalzo". L'atipicità del giocatore, per molti una delle sue caratteristiche migliori, rischia quindi di diventare un suo limite: "Ce la metteremo tutta a capire come utilizzarlo al meglio, è una sfida che vogliamo affrontare - anche inventando quintetti ad hoc con un gruppo di giocatori con cui possa star bene in campo", ha dichiarato Vaughn. Ovvio che un contributo da 2 punti, 3 rimbalzi e 2 assist, con due soli tiri tentati - come quello messo in campo contro i Knicks - stride con gli oltre 35 milioni di dollari versati a Simmons quest'anno dai Nets (sono altri 38 e poi più di 40 quelli previsti nei restanti due anni di contratto).