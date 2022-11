Simmons alla prima da ex provoca i tifosi Sixers

Il grande ex di giornata, accolto dai fischi e dalle offese degli oltre 20.000 tifosi sugli spalti, ha chiuso con 11 punti, 11 assist e 7 rimbalzi un match perso da Brooklyn nonostante le tante assenze in casa Sixers (compresa quella di Joel Embiid): "Pensavo facessero più rumore", ha detto in conferenza stampa a fine gara Simmons, mentre Kevin Durant aggiunge: "Tutti quanti non vedono l'ora di vederci fallire"

Una bella prova di forza a livello personale e caratteriale, a prescindere dal risultato che alla fine ha sorriso a Philadelphia nonostante le tante assenze: Ben Simmons è riuscito a scrollarsi di dosso i fischi che si alzavano dal pubblico ogni volta che toccava palla, sfidando alle volte i suoi ex tifosi portandosi il dito alla bocca per zittirli e guardando in maniera interrogativa verso chi gli urlava contro di tutto: “Pensavo sarebbe stato più rumoroso”, il suo commento in conferenza stampa, provando a chiudere così definitivamente un capitolo complicato della sua carriera rimasto aperto per un anno e mezzo. Travolto dal caos e dall’attenzione riversata dagli spalti su di lui, Simmons ha risposto con 11 punti, 11 assist e 7 rimbalzi in un match scandito dai fischi, tornando in parte alle origini in un quarto periodo in cui non ha tentato neanche una conclusione (registrando soltanto due punti dopo l’intervallo lungo). A mancare però erano James Harden, Tyrese Maxey e soprattutto Joel Embiid: il confronto tra i due ex compagni è dunque rimandato alla prossima volta.