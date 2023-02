Bronny inserito nel Team USA del Nike Hoop Summit

Bronny James continua ad attirare attenzioni su di sé, non tanto e non solo grazie alla pesantissima eredità ricevuta in dote in maniera involontaria sul parquet da papà LeBron: il primogenito del n°6 dei Lakers è uno dei 26 giocatori selezionati per comporre il roster del Team USA che prenderà parte al Nike Hoop Summit - uno dei palcoscenici più importanti per i giovani talenti che vanno a caccia di attenzioni, stimoli e riconoscibilità in vista di una possibile chiamata NBA negli anni a venire. La prima gara è in programma per il prossimo 8 aprile, in un momento cruciale per Bronny che ancora non ha deciso dove giocherà il prossimo anno al college - con Oregon, Ohio State, USC e altre pretendenti pronte a fare carte false pur di convincerlo. I suoi giovani compagni di squadra che scenderanno in campo con l’USA Basketball hanno già deciso: lui prende tempo, felice di godersi un’opportunità unica nel suo genere, scendendo in campo in un torneo nato nel 1995 e che nel corso delle stagioni ha visto ben 253 giovani talenti poi scelti in NBA - di cui ben 90 in top-10 e 14 prime scelte assolute, da Cade Cunningham (il più recente) fino a Elton Brand nel 1999, passando anche per Andrea Bargnani nel 2006. Un palcoscenico che ha messo in mostra tra gli altri le doti di Kevin Durant, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e Tony Parker, pronto a diventare un’occasione in più anche per Bronny - salutato con affetto anche da papà LeBron sui social, che si gode la crescita di un talento sempre più interessante anche in ottica NBA.