I Bucks fanno 11 in fila, vincono Suns e Clippers

3/14

Al resto invece pensa Giannis Antetokounmpo, autore di 36 punti con 12/26 dal campo (percentuali un po’ più basse rispetto al solito), 13 rimbalzi e a un solo assist di distanza dalla tripla doppia, in una sfida non semplice come raccontano anche le 8 palle perse. Il +14 di plus/minus in un match vinto all’overtime però è sintomatico di come con lui in campo le cose siano andate per il verso giusto, in un match in cui Khris Middleton continua a uscire dalla panchina realizzando 16 punti con 16 tiri, conditi con 11 rimbalzi e quattro assist

VIDEO | GUARDA I 36 PUNTI DI GIANNIS ANTETOKOUNMPO