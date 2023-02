Nella vittoria contro Cleveland Joel Embiid è stato determinante con 29 punti e 14 rimbalzi, apparendo in ottima forma. A fine partita però il leader di Philadelphia ha spiegato di essere alle prese con un problema al piede, che potrebbe portarlo a rinunciare all'All-Star Game in programma nella notte tra domenica e lunedì a Salt Lake City. "Sono tre settimane-un mese che non sono in salute - ha detto -, ho provato ada arrivare all'All-Star Weekend senza saltare partite, ma sento di aver raggiunto il punto in cui devo seguire il consiglio dei medici... Avevano detto che avrei dovuto riposare per due settimane. Vedremo come va nei prossimi giorni". Embiid era dato "in dubbio" per la partita con Cleveland per "dolore al piede". Una situazione che si è ripetuta in tutte le ultime partite, in cui ha sempre giocato ma solo dopo aver testato le sue condizioni a ridosso della palla a due. Questo non gli ha comunque impedito di essere incisivo in campo, conquistando il titolo di giocatore del mese e Est a gennaio (e a dicembre) e di mantenere il secondo posto nella classifica marcatori dietro a Doncic. Ora però potrebbe essere arrivato il momento di riposare. "L'obiettivo è vincere - ha spiegato - ed essere in salute per la seconda parte di stagione. Sono focalizzato sul vincere un titolo, e se restare a riposo mi aiuterà a tornare al top lo farò. Vedremo come va".