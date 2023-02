Mikal Bridges scatenato: 45 punti contro Miami

L'ex giocatore dei Suns, finito a Brooklyn all'interno della trade che ha portato Kevin Durant a Phoenix, ha provato per una sera a non far sentire la mancanza dell'ormai ex All-Star dei Nets fissando il suo nuovo massimo in carriera da 45 punti e trascinando i suoi al successo contro Miami: "Non fate paragoni: KD è un Hall of Famer, io soltanto un giocatore che prova a fare del suo meglio"

“Nulla di eccezionale: è stata soltanto una di quelle serate in cui il pallone è continuato ad andare dentro”: prova a ridimensionare in parte la sua prestazione Mikal Bridges, alla terza partita in maglia Nets dopo essere sbarcato a Brooklyn meno di una settimana al posto di Kevin Durant - in una trade fatta dalla squadra di New York per guardare al futuro, nonostante nel presenta possa già disporre di un super talento (non soltanto difensivo) come l’ex Suns. Per quello che ormai è già stato ribattezzato “Brooklyn Bridges” - soprannome che abbiamo particolarmente apprezzato - la partita contro Miami resterà sicuramente impressa nella sua mente: 45 punti (polverizzato il precedente primato personale in carriera che era di 34) con 17/24 al tiro, 4/6 dall’arco, 7/7 ai liberi, otto rimablzi, cinque assist e un paio di recuperi e stoppate con +15 di plus/minus in 36 minuti. Una prestazione degna di quelle del miglior Durant verrebbe da dire, se non fosse soltanto un modo per far arrossire chi non sente di reggere neanche per un secondo il paragone: “Questa squadra ha scambiato un futuro Hall of Famer in grado di segnare 30 punti di media in carriera, io sto solo cercando di fare il mio meglio, provando magari a mettermi nella condizione di segnare un po’ di più rispetto al passato”. Il primo tentativo in questa gara vinta contro Miami è andato decisamente per il verso giusto.