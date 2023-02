Banchero vince il Rising Stars, Alvarado MVP

La squadra guidata da Pau Gasol in panchina batte quella di Joakim Noah in una finale al meglio dei 25 punti in cui José Alvarado realizza il canestro decisivo, conquistando anche il premio di miglior giocatore del mini-torneo: "Sono cresciuto a New York: per me è sempre stato un All Star Game ogni volta che andavo a giocare al parco", spiega sorridente il giocatore dei New Orleans Pelicans