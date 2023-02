Dopo aver allenato la partita delle celebrità dell'All-Star Weekend, Giannis Antetokounmpo in un’intervista ha rivelato che in futuro si vede come allenatore: "La gente non lo sa, ma quando mi ritirerò voglio diventare capo allenatore. È difficile perché non si ha controllo, ma conosco il gioco della pallacanestro"

Giannis Antetokounmpo è ancora ben lontano dalla soglia dei 30 anni, figuriamoci alla fine della sua (già illustre) carriera. Eppure non è mai troppo presto per cominciare a pensare al futuro, e lui stesso è il primo a saperlo. Nel corso del weekend dell’All-Star Game a Salt Lake City Antetokounmpo ha vestito i panni dell’allenatore per una delle squadre impegnate nella partita delle celebrità del venerdì, tanto da perdere la voce sgolandosi a bordo campo ("Ma mi sono portato le caramelle per la tosse, perciò sono a posto. Avremmo vinto di 20 se mi avessero ascoltato" ha detto scherzando) ma uscendo soddisfatto per la vittoria della sua squadra. Conviene però abituarsi a vederlo in quelle vesti a bordo campo: a sorpresa, parlando con il Milwaukee Journal Sentinel dopo il match, Antetokounmpo ha svelato i suoi piani per il futuro. "La gente non lo sa, ma dopo essermi ritirato voglio fare l’allenatore. Davvero lo voglio. Non è facile perché non si ha controllo, ma conosco bene il gioco della pallacanestro e so come bisogna giocare". Di sicuro qualsiasi discorso dovrà attendere ancora diversi anni, visto che il sette volte All-Star è ancora al picco della sua carriera viaggiando a quasi 32 punti di media in questa stagione. Ma non è mai troppo presto per cominciare a pensare al futuro.