Giannis segna e poi esce: il polso va visitato

Che l'All-Star Game di Giannis Antetokounmpo sarebbe durato poco probabilmente ce lo si poteva aspettare già ieri, quando Jrue Holiday ha preso il suo posto nello "Skills Challenge" insieme agli altri due fratelli Thanasis e Alex. La conferma è arrivata dopo appena 20 secondi di partita: dopo aver segnato i primi due punti della partita delle stelle con una facile schiacciata, la stella dei Milwaukee Bucks ha subito commesso fallo per tornare in panchina, dove si è rivestito senza più rimettere piede in campo. Il motivo è da ricercarsi nelle condizioni del suo polso, infortunato nell'ultima partita di regular season contro i Chicago Bulls durante un'azione difensiva: impossibile pensare di rischiare quando la situazione non lo richiede. Secondo quanto riportato da ESPN, il due volte MVP approfitterà della pausa di tre giorni per volare a New York e farsi visitare da uno specialista, per capire quale sia la soluzione migliore per risolvere il problema ed essere nelle migliori condizioni possibili per il finale di stagione e, soprattutto, per i playoff.