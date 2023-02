L'unico errore al tiro della point guard di Oklahoma City è arrivato per via di un (raro) sforzo difensivo nella notte di Salt Lake City. Ma la stoppata di LeBron è stata gradita poco da Gilgeous-Alexander: "Non ha difeso mai tranne quando ho provato a schiacciare"

Il primo All-Star Game di Shai Gilgeous-Alexander termina con una vittoria, 9 punti a referto in 10 minuti di impiego, 7 assist e una prestazione al tiro quasi perfetta, con 4/5 al tiro. L'unico errore, però, è un'azione che la giovane star dei Thunder non ha digerito. Arriva all'inizio del secondo quarto, quando una sua penetrazione al ferro viene stoppata - in chasedown, arrivando da dietro - da LeBron James. "Non ha difeso per tutta la partita - le parole di Gilgeous-Alexander al termine dell'incontro - e l'unica volta che ho provato ad andar su per schiacciare si è messo a difendere. Vorrà dire che la prossima volta che ci incontreremo in campo uno contro l'altro avrò qualcosa in serbo per lui...", afferma la point guard di OKC, che promette così di vendicare lo "sgarbo" subìto al prossimo Thunder-Lakers.