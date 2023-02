Love non perde tempo: già in palestra con Miami

L’ormai ex giocatore dei Cleveland Cavaliers che ha scelto di concludere la stagione in Florida è già sbarcato a Miami e ha fatto tappa in palestra per presentarsi nel migliore dei modi in campo nei prossimi giorni: un veterano che può davvero fare comodo agli Heat, con cui è pronto nuovamente a indossare la maglia n°42 che aveva vestito nei primi anni di carriera in Minnesota. Un’etica del lavoro che non passerà certo inosservata in una squadra diversa per impostazione dalle altre