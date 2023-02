Curry migliora, ma fuori almeno un’altra settimana

Ci sono una buona e una cattiva notizia per la tifoseria dei Golden State Warriors. La buona è che le condizioni di Steph Curry stanno facendo "buoni progressi", secondo quanto comunicato dalla stessa squadra; la cattiva è che rimarrà fuori almeno un'altra settimana, dopo la quale verrà rivalutato per avere un’idea più chiara delle tempistiche per il suo rientro in campo. Curry si era infortunato lo scorso 4 marzo durante un’azione difensiva contro i Dallas Mavericks, subendo una "rottura parziale al legamenti tibio-fibulari superiori e alla membrana interossea" nella gamba sinistra. L’MVP delle ultime Finals salterà così come minimo la sfida di questa notte con i Los Angeles Lakers e le tre gare interne contro Houston, Minnesota e Portland per concludere il mese di febbraio, mentre si potrà ragionare su un suo possibile rientro solo dopo la notte tra il 2 e il 3 marzo contro gli L.A. Clippers. In questa stagione interlocutoria i campioni in carica sono riusciti a cavarsela in qualche modo senza Curry, che ha già saltato 20 partite per infortuni vari durante le quali gli Warriors hanno raccolto un record di 9 vittorie e 11 sconfitte, non così distante dal 29-29 con cui sono arrivati alla pausa per l’All-Star Weekend. Con sole 24 partite da disputare per chiudere la stagione, però, il tempo comincia a stringere per assicurarsi un posto ai playoff (attualmente sono noni a Ovest, quindi dovrebbero vincere due partite al torneo play-in per agganciare l’ultimo posto utile per la post-season) e c’è bisogno di tutti i giocatori nelle migliori condizioni per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.