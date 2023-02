Una delle storie da seguire nell’ultima parte di regular season che ci attende è sicuramente l’inserimento di Russell Westbrook negli L.A. Clippers . Dopo la fine del suo anno e mezzo tumultuoso con i Los Angeles Lakers, Westbrook ha deciso di procedere con il buyout con gli Utah Jazz (ai quali i gialloviola lo avevano spedito in uno scambio a tre che ha portato D’Angelo Russell, Malik Beasley e Jarred Vanderbilt alla corte di LeBron James e Anthony Davis) e di unirsi all’altra squadra di Los Angeles, svolgendo ieri il primo allenamento con i suoi nuovi compagni . Westbrook è sembrato particolarmente contento della sua nuova avventura, sfoggiando un sorriso a 32 denti davanti ai media nella conferenza stampa di presentazione. " Per me la cosa più importante è poter aiutare gli altri " ha detto. "È una cosa a cui tengo molto ed è quello che intendo fare: aiutare i miei compagni rendendo la loro vita più facile , trovandoli nei posti giusti, scoprendo cosa gli piace e cosa non gli piace. Ci vorrà del tempo, ma sono pronto alla sfida. L’obiettivo è tenere il ritmo alto, usando la mia velocità e la mia capacità di arrivare in area per trovare tiri facili . Per il resto, mi inserirò in quello che facevano già senza di me. Farò tutto quello che mi verrà chiesto al meglio delle mie possibilità e spero che tutto vada bene ". Westbrook ha detto tutto quello che i tifosi dei Clippers avrebbero voluto sentirgli dire, ma non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciare una frecciata tra le righe ai Lakers: "Per me è molto importante sentirmi apprezzato . Sono nella NBA da molto tempo ed essere in un posto nel quale mi sento desiderato e dove le persone mi accolgono a braccia aperte vuol dire molto per me, come penso per qualsiasi altro posto di lavoro al mondo".

I Clippers hanno relativamente nuovo tempo per trovare la chimica giusta, visto che rimangono appena 21 partite per chiudere questa regular season (insieme a Cleveland sono la squadra che ne ha di meno) e prepararsi al meglio per la post-season. E anche se dal mercato sono arrivati altri giocatori di rotazione come Eric Gordon, Bones Hyland e Mason Plumlee, è inevitabile che le attenzioni di tutte saranno concentrate su Westbrook. "Se starà facendo troppo o troppo poco, glielo farò sapere io" ha detto coach Tyronn Lue parlando del suo nuovo playmaker. "Ma vogliamo che sia il giocatore che sia sempre stato: l’MVP, l’Hall of Famer. Vogliamo che sia se stesso. Dobbiamo solo fare in modo che lo sia nei confini della nostra squadra e di quello che stiamo cercando di fare come gruppo". Lue non ha rivelato se intende utilizzarlo come titolare o come riserva a partita in corso, ma è evidente che conta su di lui e intende dargli grandi responsabilità. "Non si arriva a viaggiare a una tripla doppia di media senza il pallone tra le mani" ha detto Lue. "Sappiamo che sa fare le giocate giuste e sappiamo che può procurare canestri facili per PG e Kawhi come faceva John Wall per noi. Ma la cosa più importante è capire come utilizzarlo quando è lontano dalla palla, e ci vorrà del tempo. Quando la tua carriera ti ha portato a vincere l’MVP e diventare un Hall of Famer, è dura cambiare il proprio gioco. E non vogliamo togliergli niente di quello che lo ha reso Russell Westbrook. Ma dobbiamo trovare modi affinché riesca ad avere impatto sulla partita e sulla squadra anche lontano dalla palla: il mio lavoro è fare in modo che tutto vada per il meglio e non vedo l’ora di cominciare". Il lavoro è solo all’inizio, ma le motivazioni in casa Clippers di certo non mancano.