Philadelphia sfida Boston: live su Sky alle 2.30

Bucks permettendo, è il meglio della Eastern Conference quello che scende in campo a Philadelphia nella notte: Sixers contro Celtics è una sfida di grande tradizione e fascino, il duello diretto tra due candidati MVP come Embiid e Tatum ma molto di più, visto che i roster completi e profondi delle due squadre giustificano per entrambe ambizioni da titolo. Una sfida da seguire in diretta alle 2.30 su Sky Sport Uno con il commento in italiano affidato alla coppia Mamoli-Soragna

Boston in pratica sta facendo corsa di testa a Est dall'inizio della stagione: ora però Milwaukee cavalca una striscia di 13 vittorie consecutive ed è lì, a mezza partita di distanza; e subito dietro, ecco i Philadelphia 76ers. Che anche loro hanno vinto le ultime cinque sfide disputate (le ultime due contro avversari di tutto rispetto come Memphis e Cleveland) e ora chiedono giustamente rispetto. Se è vero che Boston ha perso - solo in overtime - sul campo degli imbattibili Bucks di questi tempi la gara del 14 febbraio scorso, tolto quello scivolone anche i Celtics recentemente hanno infilato solo vittorie, sei per l'esattezza. Questo per dire che al Wells Fargo Center scendono in campo due pretendenti al titolo della Eastern Conference (e quindi a un posto in finale NBA, dove i Celtics sono già arrivati lo scorso anno) e due squadre in grande forma, come testimonia anche un'infermeria sostanzialemente vuota tanto da una parte che dall'altra (unica eccezione proprio Danilo Gallinari, ma l'assenza dell'azzurro non è certo una novità).