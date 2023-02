LaMelo, grave infortunio: frattura della caviglia

Serata amara per gli Hornets che perdono causa infortunio il loro miglior talento per il resto della regular season - costretto a uscire a metà terzo quarto a causa della frattura alla caviglia destra. Un problema non da poco per una squadra a caccia di rilancio e che a questo punto spera soltanto nel Draft NBA e nella buona sorte alla Lottery

Frattura alla caviglia destra per LaMelo Ball, costretto a lasciare il campo nel corso del terzo quarto della sfida poi vinta dagli Hornets contro i Pistons anche grazie ai 18 punti con sei triple a bersaglio firmate dal talento di Charlotte prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca. Un infortunio che in presa diretta era sembrato meno grave, con Ball caduto a terra dopo un movimento strano del piede destro e un appoggio non del tutto stabile. Una dinamica di gioco non diversa da quanto accade più volte in campo, che non ha preoccupato neanche i suoi compagni di squadra - che non si erano resi conto della gravità del problema: “È una situazione che complica il nostro cammino e quanto di certo non fa bene alla nostra stagione e ai progressi che stavamo compiendo”, spiega Gordon Hayward - consapevole non solo che la stagione di LaMelo Ball è finita, ma che un problema del genere si trascinerà certamente in off-season e potrebbe complicare anche l’impatto con la stagione 2023-24.