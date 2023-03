Da quando è diventato un analista per ESPN, Kendrick Perkins non si è certo distinto per l’equilibrio e la sobrietà dei suoi giudizi. Anzi, più le sue parole fanno rumore e più sia lui che la sua emittente televisiva sono contenti, alzando il più possibile i toni per alimentare la discussione. L’ultima "sparata" dell’ex campione NBA con i Boston Celtics è che Nikola Jokic faccia "stat-padding", cioè che provi artificialmente a gonfiare le sue statistiche per raggiungere il maggior numero di triple doppie possibili. "E sapete da cosa lo vedo? Quando guardo le partite di Jokic vedo i suoi compagni tirare senza esitazione, perché sanno che devono aiutarlo per gli assist" ha detto durante un segmento di First Take, lasciando sgomento perfino uno come Stephen A. Smith. "A inizio stagione era lì lì al limite dei 10 e poi ha cominciato a passarla sempre per passare quella soglia, tanto che in otto occasioni ha partite senza arrivare a 10 tiri tentati. Ed è il miglior giocatore in campo con il pallone in mano ogni singola sera. Dicevamo certe cose per Russell Westbrook anni fa e Steven Adams che si spostava per fargli prendere i rimbalzi, ma non facciamo lo stesso per Jokic".